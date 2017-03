Deben empresarios declarar impuestos para que no les cancelen sellos digitales

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Este miércoles se realizó el desayuno mensual de la Canirac Puerto Vallarta – Riviera Nayarit en donde el contador público, Juan Ibáñez Cárdenas destacó la importancia de que los empresarios declaren anualmente sus impuestos para que el SAT no haga cancelación de la certificación de sus sellos digitales ya que no podrán estar operando y esto lleva a que dejen de facturar y no tener ingresos.

Durante el desayuno de la Canirac, se abordó el tema en relación a la cancelación de certificados de sellos digitales emitidos por el SAT respecto a irregularidades que detecta esta autoridad lo cual procede a la cancelación de los mimos.

Ibáñez Cárdenas mencionó que esto se debe a la omisión de presentación de declaraciones anuales en ejercicios anteriores, declaraciones no presentadas o con montos en cero lo que ha llevado al SAT a detectar que hay facturación emitida y por lo tanto no coincide la información, motivo por el cual procede a la cancelación de los sellos digitales.

