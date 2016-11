Dan largas en PGR a caso César Duarte

0 Compartidos Compartir Tweet

Verónica Ayala

Ciudad de México.-

A diferencia de las acciones que se han emprendido contra los ex Gobernadores Javier Duarte y Guillermo Padres, la denuncia penal ante la PGR contra del ex Mandatario de Chihuahua, César Duarte, por enriquecimiento ilícito y otros delitos, sigue atorada.

Hace dos años Duarte fue acusado por el hoy Gobernador Javier Corral de adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua con un pago de 65 millones de pesos, y de beneficiarse con depósitos millonarios de las arcas estatales.

En la querella se señala que el patrimonio millonario de Duarte no corresponde a sus ingresos como Gobernador, de 120 mil pesos mensuales.

