Cumple, a secas, la carrera de Sal Silvestre

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Fue una buena edición de la Carrera de San silvestre, pero no se llevó al nivel de emociones del año 2015, hicieron falta varios de los estelares de la región, pero aun así se cumplieron las expectativas, hubo buena participación, buen nivel sobre la pista de tartán y al final, un bólido canadiense fue el que llegó a la meta en el primer lugar y se llevó el premio mayor en la Carrera de San Silvestre 2016.

La categoría libre fue el plato fuerte de la noche, fue el tercer hit que se puso en marcha. Bulmaro Martínez y Diego Arroyo tuvieron un buen arranque y se mantuvieron al frente peleando la primera posición. El canadiense Phillipe Garnier se mantuvo varios metros atrás, hasta que ya en la tercera vuelta (de doce) Garnier empezó a apretar el paso y abrir la zancada, para finalmente irse al frente al empezar la cuarta vuelta.

Después de eso, Garnier ya no perdió la punta, Bulmaro y Diego trataron de mantenerse en la pelea, pero no pudieron con la locomotora canadiense, que solamente aflojó el paso en la vuelta once, pero aun así mantuvo la ventaja y cruzó la línea de meta, sin problemas.

Nota completa click aqui...