Cultura anticorrupción entre servidores públicos: Saldaña

Bahía de Banderas, Nay.- “Hoy, la corrupción se transparenta y la impunidad es constante, convirtiéndose en un grave problema nacional. El reclamo social de justicia no es que no haya leyes, sino que estas no se apliquen y en consecuencia, erosionan profundamente la convivencia social, lo que impone la necesidad de voltear al verdadero Estado de Derecho para combatir la corrupción, la violencia, la impunidad y la inseguridad que tanto nos han dañado y contaminado” resume así esta problemática, Mónica Saldaña, candidata del PRI a diputada local de Nayarit, por el Distrito XVIII de Bahía de Banderas, por ello, hace un compromiso con los votantes “Promover la Cultura Anticorrupción entre servidores públicos y la sociedad.”

Durante su recorrido de visitas domiciliarias en la comunidad del Porvenir, así como en otros poblados, entrevistada sobre este delicado tema, la candidata reconoce y palpa entre la ciudadanía esta grave problemática que lacera el tejido social. Indicó que se ha de construir un gobierno honesto, transparente, eficiente y generador de resultados, porque es una exigencia de la sociedad y un compromiso indeclinable de quienes pretendemos alcanzar un puesto de elección popular” y para lograrlo, señaló “la ciudadanía debe adoptar actitudes y conductas que vigilen, denuncien, exijan de sus gobernantes, el cumplimiento cabal del compromiso asumido”

Señaló que todos los candidatos del PRI, deben entender que los mandantes son los ciudadanos y que los servidores públicos o representantes populares son los mandatarios, responsables de cumplir y hacer cumplir el mandato recibido. La ética política y la moral pública deben ser una premisa cotidiana en la actuación de los actores políticos, precisó.

En este sentido, asumió que se debe fortalecer la confianza hacia las instituciones en todos los niveles de gobierno. Atender de primera mano las necesidades apremiantes de los pueblos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, personas con capacidades distintas, adultos mayores de la tercera edad y en general, los derechos humanos de todos; con la garantía y certeza del ejercicio diligente y honesto.

Por ello, dijo, que como representante popular, desde la más alta tribuna del Estado de Nayarit, impulsará las acciones siguientes: Cero Tolerancia a la corrupción y a la impunidad; Vigilar a través de las Comisiones Legislativas o de los Órganos Técnicos del Congreso, que las autoridades se apeguen a las disposiciones jurídicas que regulan la actuación de la Autoridad y las sanciones por conductas irregulares; Actualizar el marco jurídico de los Poderes del Estado, Organismos Autónomos y Descentralizados, a fin de garantizar la absoluta transparencia de la gestión pública y acabar con la enorme discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos; Promover una auténtica cultura anticorrupción entre los servidores públicos y la sociedad.

Agregó que en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción, pugnará por que se implemente un sistema que elimine lo más rápido posible, viciadas prácticas que mediante controles rigurosos y de escrutinio popular permita castigar a quienes violen la Ley, así como promover la mayor participación de la sociedad civil como proponente, promovente, observadora y denunciante de las acciones y actores del gobierno, concluyó.

