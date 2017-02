Cuentas claras… A toda acción, una reacción, versus: Gasolinazos-Manifestaciones.

0 Compartidos Compartir Tweet

Que los gasolinazos van a seguir, anunciados 3 para el mes de febrero. Que la gente sigue movida y enojada. Que no se bajan los sueldos ni se escuchan propuestas concretas del sistema de gobierno por reducir sus gastos, lujos y bonos. Que los ciudadanos toman gasolineras, congresos, ayuntamientos, instituciones. Eso sigue.

Con la vieja ley e incluso ya transformada en refrán, a toda acción siempre habrá una reacción, quiero referirme a que nuestro país está avanzando en un proceso de tensión, cada vez más álgido.

Parece que el sistema de gobierno no toca tierra, no toca base, como luego decimos. Como que no logra dimensionar lo que está sucediendo en las ciudades y con sus instituciones. Ante la falta de respuestas, la gente está saliendo de manera muy creativa e innovadora a señalar y a expresar su enojo.

Nota completa click aqui...