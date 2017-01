Cuentas claras… El silencio peligroso en la planeación urbana.

0 Compartidos Compartir Tweet

Cuando existe un silencio sepulcral (¿exagero?) de miembros del consejo municipal de desarrollo urbano, yo me cuestiono ¿En qué manos está la planeación urbana de nuestro municipio?

Me refiero a la sesión pasada de este consejo (miércoles 18 de enero 2017 y de otras anteriores), en la que varios miembros de este consejo guardaron total silencio durante las casi dos horas de reunión. Otros más opinaron un poco aquí o allá… y nada más.

No hay cuestionamientos, no hay aportaciones, no hay dudas… No hay digamos, nada a tratar.

Se percibe un silencio peligroso, que desde mi punto de vista, atenta a la planeación urbana de Puerto Vallarta.

Es como… por ahí dicen, ¡ya está todo planchado! Y si no, que alguien me explique ese silencio, donde ante temas tan torales como las observaciones del plan parcial del distrito 7, o los foros de opinión/consulta para el distrito 6, o si la calle Viena tendrá ciclo vía o no, o del reglamento municipal de construcción… nada, no hay preguntas, no hay aportaciones.

