Cuentas claras… Y siguen los madruguetes, que atenta a la biodiversidad

Ahora se trata de una in-conocida Ley General de Biodiversidad que pretende aprobarse, abrogando la Ley General de Vida Silvestre. Esta in-conocida Ley fue propuesta el pasado 25 de octubre de 2016, por la Senadora Ninfa Salinas Sada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

No hay difusión de esta propuesta, que incluso como iniciativa de Ley General ya se encuentra en consulta pública, y que poco o nada se sabe y todo se mantiene vigilado para que no se sepa y que los grupos de académicos y organizaciones ambientalistas no participen. O dígame Usted, ¿Cuál sería la explicación de la poca o nula difusión de esta consulta pública de la propuesta de Ley?

El pasado 15 de febrero en la Ciudad de México varias organizaciones civiles ambientalistas mexicanas emitieron un segundo comunicado de prensa para presentar su inconformidad a dicha iniciativa, y resulta que ningún medio de comunicación lo publico… sospechoso no??

