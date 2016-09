Cuentas claras… Pobre participación ciudadana en las consultas públicas

0 Compartidos Compartir Tweet

¿Por qué la participación ciudadana es tan pobre en las consultas públicas que se realizan para los planes de desarrollo urbano en los municipios? Esta fue una pregunta que me hicieron hace un par de días y que me permitió reflexionar sobre el tema y he aquí algunas respuestas.

Una gran cantidad de personas desconocen estos instrumentos de participación. No se sabe ni cómo funcionan, ni cómo participar, o cuándo es que se abren o cierran. Es decir, hay un desconocimiento sobre estos procedimientos, su utilidad, el papel que tienen ante el ciudadano y la utilidad ante el propio gobierno. Así que antes de abrir a consulta pública la propia autoridad debería tener formas para informar a la población sobre estas importantes opciones de participación.

