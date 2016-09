Cuentas claras… La desconfianza a flor de piel

0 Compartidos Compartir Tweet

No se trata de que sea el informe de gobierno de un partido o de otro; no se trata de que sea un programa de gobierno nuevo; no se trata de que sea el cumplimiento de un acuerdo internacional que haya firmado el gobierno mexicano; se trata de una desconfianza generalizada por todo acto de gobierno.

La desconfianza que se percibe en el ambiente, dijera Peña Nieto “hay mal humor social”, se ve en las manifestaciones, en las redes sociales, en opiniones de importantes y reconocidos personajes, en los comentarios de la esquina, en el camión… La desconfianza está a flor de piel.

Nota completa click aqui...