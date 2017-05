Crónica de enfrentamientos al amparo de la noche

1 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- A escasos días de que terminen las campañas políticas y donde los punteros, PRI y Alianza Juntos por Ti, aseguran tener el triunfo en sus manos, los ánimos entre simpatizantes, activistas y operadores políticos se calienta.

Eran cerca de las 8 de la noche, cuando en la zona centro de San José del Valle, un joven moreno, chaparrito, gordito llegaba a su casa, cuando en una camioneta llegaron y lo subieron a la fuerza. El protagonista de la historia conocía a su captor. Pocos fueron los ojos que vieron el suceso, y se percataron de los protagonistas; desde entonces, se avizoró la llegada de problemas.

Apenas habían pasado tres horas, cuando el pitazo de “hay movimiento en la UT” trascendió celular tras celular. En el acceso de ingreso de la Universidad Tecnológica y en la cerca de entrada a una bodega, había hombres y mujeres, fieles celadores. La presencia de patrullas, no municipales, sino de la Fiscalía General de Nayarit ya estaban presentes.

Lo que paso fue que camionetas trataron de salir del plantel, según testigos, vecinas y vecinos de Mezcalitos, que pasaban por ahí, observaron que llevaban bolsas, suponiendo eran despensas, y les impidieron el paso. Unas camionetas se fueron de reversa por la avenida, hasta llegar al ingreso principal.

Cristian Valiente, encargada de la Coordinación Estratégica del CEN del PRD, relató lo ocurrido, y a las 11:30 de la noche aseguraba que insisten en secuestrar la democracia en Bahía de Banderas.

“Otras ves camionetas sin placas y con despensas para ser repartidas en la noche, para coaccionar y aquellos que no votarían por el PRI arrancarles su credencial. Otra vez estamos aquí con los ciudadanos de Bahía de Banderas en la Universidad que se ha convertido en un nido de mapaches. Es inaudito a que el rector de la universidad se preste para que las instalaciones sean utilizadas como un nido de delincuentes electorales. Lo que consideramos inverosímil en otros lados en Nayarit está pasando”.

Y así al trascurrir el tiempo, se montaron casas de campaña, para hacer guardias para impedir que salieran las camionetas.

El reloj ya había alcanzado las 12:30 de la mañana, cuando en el Ministerio Público de Valle de Banderas, el movimiento policial alertó a propios y extraños. Allá, José Alejandro González Carrillo, alias el Chango, declaraba ante la autoridad, haber sido privado de su libertad y torturado. Hasta entonces, solo se sabía que era “activista de Héctor Santana” y que sus captores, escoltas del Presidente Municipal, José Gómez Pérez. Por cierto, detenidos.

Era el mismo, que horas antes, había sido “levantado” detrás de la Iglesia de San José del Valle. Fue casi a las 2 de la mañana de este miércoles, cuando salió y acompañado por el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Octavio Valencia Jiménez declaraba que fue torturado para echarse la culpa de ser quien, rompía las lonas del candidato Jaime Cuevas, negando en todo momento ser la mano ejecutora. Traía puesta la camiseta con logotipo que distingue al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, porque según aclaró fue empleado municipal, pero hoy se dedica a otras actividades.

En su declaración a reporteros, dijo que fue llevado al rancho del propio alcalde y fue ahí donde lo golpearon para que se echara la culpa. “Me golpearon hasta que se hartaron, me amenazaron con matarme y me pusieron el rifle en la cabeza. De reojo vi que era el rancho de José Gómez”, dijo.

Visiblemente no se veía golpeado, ni tenso, ni nervioso, más bien tranquilo al relatar su historia cuando no sabe quién, dio aviso a la Fiscalía. “Al parecer son los escoltas de José Gómez solo al chofer le dicen Keny, a los otros dos no los conozco; los tres me golpeaban, me golpeaban a la cabeza, me empezaron a torturar y me iban a matar. Si me pasa algo ya saben quién va a hacer, el Presidente Municipal”, dijo quien reconoció que no es operador político, solo apoyó en perifonear y señaló que lo corrieron hace un mes sin pagarle liquidación.

La oscuridad de la noche, es protagonista de los sucesos que ocurren en este proceso electoral que calienta a sus protagonistas.

Nota completa click aqui...