Crearemos el Instituto Municipal de la Juventud: Jaime Cuevas

Bahía de banderas, Nay.- Convencido de que los jóvenes son un motor fundamental para dinamizar el crecimiento de Bahía de Banderas, el Doctor Jaime Cuevas, Candidato a Presidente Municipal de la Alianza Juntos Por Ti, que integran el PAN, PRD, PT y PRS, anunció el compromiso de crear el Instituto Municipal de la Juventud, con el objetivo de promover un desarrollo integral y una mayor participación de los jóvenes.

“En esta Alianza de ciudadanos libres, los jóvenes están jugando un papel fundamental, porque es su energía, entrega y pasión la que nos contagia y motiva todos los días; con ellos y para ellos crearemos el Instituto Municipal de la Juventud, que será un vehículo de comunicación permanente donde definamos juntos las políticas públicas para potencializar e integrar a la juventud en este nuevo tiempo que vamos a iniciar”, expresó.

En medio de la gran fiesta de la esperanza que llegó a Lo de Marcos y Sayulita, el Doctor Jaime Cuevas invitó a todos los jóvenes de Bahía para que participen el próximo 4 de junio, ejerciendo su derecho a votar, pero también asumiendo con responsabilidad el papel decisivo que tendrán no solo en el futuro del Municipio, sino su futuro.

“Escucho que hay un desánimo en los jóvenes por la política, pero no comparto eso, cada que salgo a las calles, cada que tengo la oportunidad de platicar con la gente, siempre hay jóvenes que me plantean propuestas y me comparten sus ideas no de la política sino de la vida diaria y de cómo podemos mejorar nuestro entorno; ellos son energía pura, son dinámicos, emprendedores, inquietos, participativos y sobre todo valientes, estoy convencido que los jóvenes van a dar el triunfo a la Alianza Juntos Por Ti, porque este nuevo tiempo es una oportunidad que no van a desaprovechar”, afirmó.

Al concluir el torneo relámpago organizado por los jóvenes Aliancistas, el Doctor Jaime Cuevas aseguró que en el gobierno de la Alianza Juntos Por Ti, los jóvenes tendrán espacios y formarán parte de las principales decisiones que se tomen para generar el mayor número de oportunidades a través de becas, créditos, deporte, cultura, entre otros.

“Los jóvenes entienden muy bien su papel, pero hay que motivarlos para provocar en ellos las ganas de participar, por eso, este Instituto será diseñado por jóvenes para jóvenes, deben hablar el mismo lenguaje y tener la misma visión de construir juntos un Bahía de Banderas mejor, más competitivo y con una visión que impulse su desarrollo como factores de cambio, sin perder la identidad y sus valores”, concluyó.

