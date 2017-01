Convoca José Gómez a no dejar de pagar impuesto predial

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Bahía de Banderas, Nay.- En el marco de la entrega de 1600 libros para las bibliotecas públicas de San Juan de Abajo y San José del Valle, el alcalde José Gómez Pérez dio a conocer que en los 7 meses que le restan de gestión, abrirá siete bibliotecas digitales en distintas comunidades. No obstante aprovechó el momento para dar a conocer la situación que existe en el municipio en ciertos sectores de la población que se están organizando para no pagar el impuesto predial, ante los incrementos previstos en la Ley de Ingresos 2017, sobre todo en el tema de valores catastrales.

Ayer se reunieron dos frentes; uno a favor del pago predial y tener apoyos fiscales de parte de la comuna, y otro, se organiza para no hacerlo en Bahía de Banderas. EL pasado martes, representantes del Consejo Coordinador Empresarial de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta se dieron cita en la oficina de la Presidencia Municipal.

Nota completa click aqui...