Conurbación con BB, otro problema no resuelto en el tema de Uber

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.- “Más que una postura de no entre o sí entre, creo que hay ciertos requisitos que se tendrán que resolver, antes de poder entrar”, fue el mensaje de la regidora de Movimiento Ciudadano (MC) Susana Rodríguez Mejía al referirse que con la entrada de Uber no se está tomando en cuenta el tema Conurbación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, ya que en este segundo lugar no existe legislación ni leyes que regulen o vigilen este tipo de plataformas digitales de servicio de transporte privado.

Otro tema que no se ha tocado y es bien importante es la conurbación de la Zona Metropolitana de Bahía de Banderas, refirió, ya que mencionó las leyes de Nayarit no permiten el servicio regulado como ya se tiene en Jalisco, y como se vivió desde la Zona Metropolitana de Guadalajara con la primera vez que entró Uber, donde existe una regulación para ofrecer los servicios de transporte público bajo esta modalidad de plataformas digitales (Empresas de Redes de Transporte)

