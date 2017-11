Controlado el Zika en Puerto Vallarta: Álvarez Zayas

12 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- No hay brotes de Zika en Puerto Vallarta, así lo confirmó el doctor Jaime Álvarez Zayas, titular de la Octava Región Sanitaria, quien además destacó que solo hay 29 casos registrados en lo que va del año, aunque recordó que en los meses después de temporada de lluvia es cuando incrementan estos, sin embargo están controlados.

Al respecto, Álvarez Zayas mencionó que es normal que en noviembre y diciembre aumenten los casos de Zika en la región después de que pasen las lluvias, ya que es cíclico, pero esto no quiere decir que haya brotes de esta enfermedad, “un brote epidémico se refiere a cuando no hay ningún caso y de repente si, o la enfermedad no existe pero el virus del Zika ya tiene mucho tiempo en la ciudad, solamente hay más casos pero no es alarmante”, expresó.

Nota completa click aqui...