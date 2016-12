Controlado el Dengue, Zika y Chikungunya en Puerto Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta Jal.-

Ante la muerte de un trabajador del Ayuntamiento de Puerto Vallarta supuestamente por Dengue Hemorrágico, el doctor Jaime Álvarez Zayas titular de la Octava Región Sanitaria señaló que su defunción se debió a que el paciente padecía Leucemia, aunque presentaba síntomas parecidos al dengue, por lo que hasta el momento no hay muertes ni brotes por esta enfermedad la cual está controlada así como el Zika y el Chikungunya

El doctor ´Álvarez Zayas, explicó que la causa de la muerte del paciente no fue por Dengue Hemorrágico si no que fue una Leucemia, “yo hablé con el médico tratante del paciente y me explicó el caso de estar el paciente asintomático sus primeros síntomas fueron algunos moretones en la piel y gingivorragia, después se sintió cansado y cuando se sintió muy mal fue cuando lo llevaron al IMSS en donde les dijeron que era Dengue Hemorrágico, sin embargo el paciente deterioró muy rápido y los familiares lo dieron de alta voluntariamente y lo internaron al Hospital San Javier”, expresó.

