Continuarán campañas de promoción conjuntas para PV

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Para el próximo año, el Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta continuará con las compañas conjuntas con Riviera Nayarit por medio de la Oficina de Visitantes y Convenciones y el Consejo de Promoción Turística de México por lo que será hasta la próxima semana cuando se informe sobre el monto de inversión que hará el CPTM para estas campañas, aunque aunado a ello el Gobierno del Estado estará apoyando con tres millones de pesos más para la promoción de este destino turístico por medio de la Secturjal.

Dado el anuncio del Secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero sobre que no se afectará la promoción turística ante el recorte presupuestal del 2017 para turismo, Agustín Álvarez Valdivia, director del Fidetur aseguró que para el próximo año continuarán las campañas de promoción en conjunto con Riviera Nayarit para que a nivel internacional sigan promocionándose, lo que implica el apoyo también del CPTM para el tema de los cooperativos, “hasta el momento no hemos recibido ninguna instrucción o indicación por parte del CPTM de que no va a haber apoyo en conjunto para seguir con la campaña Puerto Vallarta – Riviera Nayarit”, señaló.

