Continuará Seapal atendiendo rezagos y cerca de la gente

El director del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado –Seapal- de Puerto Vallarta, César Abarca Gutiérrez, manifestó que durante el año que está por concluir, se ha dado continuidad al trabajo para cumplir los compromisos que permitan seguir abatiendo rezagos y mejorando la calidad de vida de la gente.

Lo anterior, luego de dar el banderazo de arranque a la obra de ampliación a la red hidráulica, que dotará del vital líquido a 65 habitantes de la colonia Loma Bonita, en la delegación El Pitillal.

Abarca Gutiérrez, expresó que es una motivación atender esta petición y continuar trabajando cercano a la gente, “entendemos sus necesidades, por ello acudimos al territorio para dar solución a sus problemas”, subrayó.

El responsable del área de Supervisión y obras, Sergio Salcedo, explicó que para llevar agua potable de calidad a 15 hogares de la calle Polonia, serán incorporados a la red 361 metros lineales de tubería de PVC Hidráulico, en diámetros de 2 y 3 pulgadas.

La vecina beneficiada, Karla Cecilia Díaz Covarrubias, quién radica desde hace 4 años en el lugar, agradeció a nombre de los vecinos que se brinde este apoyo para tener un servicio al que calificó de extraordinario y destacó la rapidez con la cual el organismo atendió la gestión.

Refirió que la comunidad tiene más de 10 años pidiendo el apoyo, por lo que exteriorizó su gusto “me siento muy contenta que la obra esté en marcha. Ya no tendremos que acarrear agua o poner cubetas para captarla de la lluvia”, expresó.

Asimismo, celebró la calidez en la atención con la que trabaja la paraestatal y su director César Abarca, “esto habla muy bien de él, me he dado cuenta que no solo están trabajando aquí, sino en todos lados” culminó.

