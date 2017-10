Continúa tramo cerrado en calle Morelos, hasta el 21 de octubre

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

Derivado de los trabajos en infraestructura turística del Gobierno del Estado sobre un tramo de la calle Morelos, sigue vigente la ruta alterna en la colonia Centro de Puerto Vallarta hasta el próximo 21 de octubre para quienes van hacia esa zona, donde la calle Morelos va a estar cerrada, y en consecuencia la calle Juárez se está haciendo doble sentido en un tramo, desviando la circulación en la calle Langarica, suben por la Juárez para desincorporarse en la calle Mina y así retornar nuevamente a la calle Morelos, recordó el titular de Tránsito Everardo Rubio.

Reconoció que el primer día que se hizo este cambio, el pasado jueves 04 de octubre, “fue un bum que nos cayó porque sí no nos avisaron que abrirían la calle por obras del Gobierno del Estado pero fue de último momento no con antelación, y fue que inmediatamente implementamos el operativo, y el operativo está trabajando al grado que no tenemos congestionamiento vial”, sostuvo el servidor público.

Nota completa click aqui...