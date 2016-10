Continúa problemática de cubre incidencias en el Hospital Regional

2 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

Nuevamente, cubre incidencias del Hospital Regional exigen el pago de sus quincenas atrasadas las cuales adeudan a tres, más el aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones, por lo que el doctor Jaime Álvarez Zayas, titular de la Octava Región Sanitaria aseguró que se siguen haciendo las gestiones necesarias ya que es justo que se les pague en tiempo y forma, toda vez, que el presupuesto para ellos está desfasado por casi 90 millones de pesos.

Otra vez, cubre incidencias del Hospital Regional exigieron el pago de sus quincenas y que el director del lugar haga las gestiones correspondientes, sin embargo estos no tuvieron respuesta. Antes de que se presentara este problema, el doctor Raúl Morales Aceves fue cuestionado por Tribuna de la Bahía de la Bahía sobre este mismo tema por lo que su respuesta fue: “Esa entrevista no es para mí, mejor póngame a todos los que se quejan y tengo para eso y más pero no se trata de eso”, expresó.

Nota completa click aqui...