Constructor inexperto, causó muerte de albañil en obra: Planeación Urbana

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

Luego del fatal accidente en el que resultó muerto un albañil en la construcción de los Condominios Brisas del Coapinole, en la colonia Lomas del Coapinole, el titular de Planeación Urbana y Ecología, Juan Manuel Macedo Ramírez, dio a conocer a Tribuna de la Bahía que dicha obra no cumplía con las medidas de seguridad correspondiente para los trabajadores, por lo que después del suceso se procedió a su clausura de parte de Protección Civil Municipal, y por lo tanto, no podrá continuar con la edificación hasta que presente cumplimiento de dichas normas de seguridad laboral.

Sin embargo, la autoridad municipal se deslindó de las responsabilidad al justificar que es “imposible vigilar las 24 horas ese tipo de obras por parte de Protección Civil y Planeación Urbana”, al insistir que la negligencia fatal recae en los encargados de la obra y la constructora de la misma, quienes por aparente desconocimiento indicaron que se quitara la cimbra antes de tiempo, apenas a los tres días de echar el cemento cuando se requiere de mínimo 15 días.

En torno a la intervención de Planeación Urbana tras el fallecimiento del pasado martes 26 de septiembre, esto dijo: “lo que uno intervino es que se actuó porque los trabajadores no traían su protección. Los procesos de construcción no los respetaron, porque echaron un colado, y a los tres días le quitan la cimbra y así como está el temporal de lluvias, pues se precipitaron a que el concreto hiciera su trabajo (que se solidificara al 100%), además de que los trabajadores no estaban con las medidas de seguridad y en su bitácora se les anotó, porque es una cosa que no se respetó”.

