Consideran a Puerto Vallarta una ciudad responsable con los perros

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

Tras referir que una sociedad mexicana violenta con los animales es el reflejo de la violencia entre los propios seres humanos, el presidente de la agrupación Protección del Perro Callejero, Antemio Maya Pindter, refirió que Puerto Vallarta puede considerarse como una ciudad “responsable” con los perros, al argumentar que la existencia de un reglamento de Tenencia Animal, una patrulla verde, personal especializado en el cuidado animal así como hoteles amigables con las mascotas, evidencia un respeto profundo por los animales de compañía lo que debe de aplaudirse, dijo, y aprovecharse como distintivo de un destino turístico de playa.

“El hecho de ver en las playas animales lastimados, pero muchos tienen dueño porque los dejan salir todo el día, pero sí es el reflejo de falta de responsabilidad, no del perro, sino de la sociedad. Nos está dando un reflejo de que la población es irresponsable no solo con los perros y los gatos, sino con su familia humana, algo que no vi que ocurra en Puerto Vallarta a diferencia de otros destinos del sureste mexicano”, afirmó al ser partícipe de una charla informativa que encabezó Bienestar Animal del municipio.

Nota completa click aqui...