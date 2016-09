Consejo de Europa desmiente oponerse a matrimonios homosexuales

0 Compartidos Compartir Tweet

El Consejo de Europa (COE), máxima autoridad en derechos humanos en el continente europeo, desmintió que se oponga al matrimonio entre personas del mismo sexo.

El Consejo de Europa (COE), máxima autoridad en derechos humanos en el continente europeo, desmintió que se oponga al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“No ahora, sino desde sentencias anteriores, el Tribunal (de Derechos Humanos del COE) ha interpretado que los Estados tienen cierto margen de apreciación para regular esta cuestión”, explicó el portavoz del organismo, Jaime Rodríguez.

Informaciones en redes sociales se han referido a una sentencia dictada por el tribunal del COE el nueve de junio de 2016, en un caso donde dos mujeres francesas fueron impedidas de contraer matrimonio en 2004.

Un equipo de siete juristas concluyó que la carta europea de derechos fundamentales no obliga a los Estados signatarios a admitir la figura del matrimonio como una modalidad de unión entre parejas del mismo sexo.

El equipo de juristas añadió que las demandantes tenían la posibilidad de contraer un pacto civil de solidaridad (PACS).

Esta modalidad de unión está prevista por el código civil francés y asegura a todo tipo de parejas un determinado número de derechos y obligaciones en materia fiscal, social y patrimonial.

Por ello, no se podía concluir que habían sido víctimas de discriminación por su orientación sexual al serles negado el matrimonio.

Rodríguez señaló que en otros casos el Tribunal sí ha condenado un Estado por discriminación al “no ofrecer ningún modo de reconocimiento jurídico” a las parejas del mismo sexo.

Como ejemplo citó una sentencia de julio de 2015, en la que el COE da razón a tres parejas homosexuales impedidas de contraer matrimonio o cualquier otro tipo de unión legal en Italia.

“La Corte concluye que hubo una violación del Artículo 8 (respecto de la vida privada y de familia) de la Convención (de los derechos humanos)”, afirma la sentencia.

“Se considera que la protección legal disponible para las parejas de mismo sexo en Italia no solamente no atiende a las principales necesidades de una pareja en una relación de compromiso estable, sino que también no es lo suficiente fiable”, explica el texto legal.

Según el COE, en dicho caso, “la unión civil o la asociación registrada serían las maneras más apropiadas para que parejas de un mismo sexo como los demandantes tengan su relación legalmente reconocida”.

