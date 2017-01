CONMOCIÓN EN LA CIUDAD… Niño se suicidó porque no le prestaron un Ipad

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- Ayer por la tarde se registró un hecho muy lamentable en la colonia Mojoneras que trajo dolor, llanto e impotencia de no poder hacer nada dejando de luto a una familia, un niño de apenas 11 años de edad se suicidó ahorcándose en el interior de su habitación donde fue hallado por sus familiares.

Se informó que este hecho ocurrió aparentemente después de una situación de coraje, el menor durante la noche del pasado miércoles discutió con su mamá luego de que no le prestaron un Ipad, por lo cual el niño se metió a su cuarto y ya no supieron más de él hasta el día siguiente.

Sobre este lamentable hecho se conoció que fue alrededor de las 14:00 horas de éste jueves, cuando personal de la Policía Municipal recibieron el reporte en la colonia Mojoneras, habían encontrado a un menor colgado.

De inmediato personal a cargo del comandante Catete se dirigieron al sitio donde una vez que llegaron se entrevistaron con los familiares del menor los cuales los llevaron hasta el lugar donde se pudieron dar cuenta de que en efecto, el niño de apenas 11 años se había quitado la vida amarrándose con una soga.

