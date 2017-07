CONFLICTO TAXIS-UBER’S Con la violencia sólo se da una mala imagen al destino

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Ante los enfrentamientos violentos entre taxistas contra Uber´s, el doctor Ramón González Lomelí, director de turismo municipal reprobó estos actos y señaló que la violencia no resuelve nada, ya que hay una autoridad quien hace cumplir la ley, por lo que en vez de estar arreglando el problema solo se le está dando una mala imagen al destino. En este sentido, el funcionario indicó que los enfrentamientos violentos no resolverán ningún conflicto para eso existe una autoridad y cuando no se esté cumpliendo se debe de exigir este pero no de la forma en que los taxistas lo están haciendo que es con violencia.

“Yo como director de turismo municipal señalo que estos actos son demasiado dañino para nuestra imagen turística, por lo que repruebo este tipo de enfrentamientos sean o no justificados, me refiero en este caso a la violación del reglamento, por lo que no acepto que a través de la violencia se vayan a resolver las cosas, ya que es mediante el dialogo”, expresó.

