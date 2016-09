Confían que González Pimienta apoye a PV

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.-

Tras el nombramiento Rafael González Pimienta como jefe del gabinete del gobierno del estado, el alcalde Arturo Dávalos Peña confió en que esto puede beneficiar a Puerto Vallarta, ya que se trata de un vallartense, ixtapense comprometido y ex presidente municipal, por lo que dijo confiar en que eso pueda abrir las puertas al municipio.

“Claro que nos va a beneficiar, vamos a poder tener una comunicación más estrecha con el gobierno del estado, él (González Pimienta) es vallartense, ixtapense, ex presidente municipal, ex diputado local, creo que nos ayudará a abrir más puertas y poder tener una comunicación más estrecha con el gobierno del estado”, aseguró.

