Concientizan a propietarios de fincas para rehabilitarlas

Puerto Vallarta Jal.- Ante las descuidas y rayadas fachadas del centro de la ciudad, José de Jesús Palacios Bernal, Presidente de la Unión de Propietarios de Fincas Urbanas de Puerto Vallarta, indicó que se ha puesto en marcha una campaña de concientización para que los propietarios las arreglen antes de que haya más flujo de turismo, toda vez que este asunto no le compete al municipio y no están esperanzados a que ellos les den pintura o material para darles mantenimiento.

Palacios Bernal afirmó que hay muchas fachadas que están en mal estado aunque de hace más de dos meses a la fecha, muchos propietarios han ido arreglándolas, “estamos conscientes que el arreglo de nuestras fachadas no le corresponde al gobierno, nos corresponde a nosotros los propietarios o en su caso a los arrendatarios cuando tienen un negocio y por propia conveniencia es bueno que tengan bonita su fachada”, argumentó.

