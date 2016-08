“Con Seapal Pitillal, estaremos más cerca de la gente”

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.- César Abarca Gutiérrez, director de Seapal Vallarta, colocó la primera piedra de lo que será el edificio de la dependencia en El Pitillal, en un evento en el que estuvo acompañado por destacados miembros del ámbito social, educativo y empresarial de la delegación.

En emotivo discurso, el titular de la paraestatal, comentó “hoy es un día muy especial para el organismo, porque les vamos a ofrecer servicios de calidad a la altura de lo que requieren y demandan los habitantes de esta bella demarcación”.

Señaló que El Pitillal representa el ombligo comercial y de tradiciones de Puerto Vallarta, por lo que dijo “es fundamental continuar cerca de la gente, con instalaciones modernas y cómodas, además de un trato cálido y profesional”, subrayó.

Precisó que el inmueble que estará listo para atender a los usuarios en el primer trimestre del año 2017, ayudará a reactivar la actividad económica en la zona y descentralizará los servicios que ofrece la paraestatal.

Por su parte, Carlos Manzano Madera, Subgerente Técnico del organismo, precisó que el terreno cuenta con una superficie de 830 metros cuadrados, de los cuales en esta primera etapa, se construirán 279 metros cuadrados, por lo que -aseguró- el proyecto puede ampliarse en el mediano plazo, según lo demanden las necesidades de la región.

Al evento también asistió; Rosario Pelayo Fuentes, Campeona Mundial de Deporte Adaptado; la Mtra. Juanita Ávalos; Job Contreras Crespo, Párroco de la Iglesia de San Miguel Arcángel; Arnulfo Ortega Contreras, Presidente de Coparmex Vallarta; María del Carmen Meza Ruiz, microempresaria y el Sr. Vidal Pelayo.

Asimismo, Guadalupe Francisco Machain, Tesorero del Ejido Coapinole; Ambrosio Meza Segura, ex delegado de El Pitillal; Conrado Ramón, ex presidente ejidal y Daniel García, director de la primaria Emiliano Zapata.

Cabe resaltar que el edificio de Seapal en El Pitillal, se ubicará en la esquina de la Avenida Prisiciliano Sánchez y calle Veracurz y contará con un Aguamático para el llenado gratuito de garrafones, áreas de Atención a Usuarios, Catastro, Cajas de Pago, Cajero Automático y once cajones de estacionamiento.

