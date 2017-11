COMPARECEN EX FUNCIONARIOS ANTE REGIDORES…

0 Compartidos Compartir Tweet

Alistan dictamen que enviarán al Congreso Local de entrega recepción en Badeba

Bahía de Banderas, Nay.- En cumplimiento a lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y el Reglamento Municipal de la Entrega Recepción del municipio de Bahía de Banderas, ex funcionarios del XI Ayuntamiento son citados por la Comisión Especial de Regidores para responder las dudas y observaciones que existen tras el proceso de análisis de la entrega y recepción de la administración municipal.

Ayer, el ex director de Desarrollo Urbano y Ecología, Joao Armando Gilberto Zayas Carballo atendió la invitación a la audiencia en una reunión privada, para que explicase la inexistencia de algunos documentos relacionados con autorizaciones de desarrollos.

Al término de la reunión, el regidor que encabeza la Comisión de Entrega Recepción José López Castañeda afirmó que se pretende clarificar algunas observaciones que resultan en algunas dependencias. En este caso, hacen falta documentos y es por ello, que se solicitó la presencia del ex funcionario, para que en 15 días, responda a las observaciones que se le dieron a conocer.

“Eso no significa que no estén los archivos como tal y que los archivos faltantes pudieran estar empapelados. La idea es que a la actual administración, se le facilite poder encontrar esos documentos, con la ayuda de ex funcionarios, que estuvieron a cargo de la dependencia”.

