Colocarán 4 Mil Aretes a Cabezas de Ganado Respalda José Gómez al Sector Ganadero de Bahía de Banderas

Bahía de Banderas, Nay.-

Al poner en marcha la colocación de aretes a 4 mil cabezas de ganado en Bahía de Banderas, el Presidente Municipal, José Gómez Pérez, señaló que estas acciones dan certeza jurídica al patrimonio de los ganaderos, quienes mejoran en su economía y como consecuencia llega la Transformación al resto de las familias del municipio.

En evento celebrado en el Rancho La Tecolota, de Higuera Blanca, el alcalde habló del apoyo que como autoridad ha brindado a la ganadería y el campo durante su administración, tema respaldado por los propios presidentes de las asociación ganaderas presentes.

Durante el Gobierno de la Transformación se ha apoyado en diferentes formas a la ganadería y agricultura del municipio, sectores primarios del municipio que fueron olvidados por otras administraciones, como bien lo han señalado en éste y otros eventos los propios ganaderos.

José Gómez Pérez señaló que su gobierno es de hechos, más que de palabras, y por ello se nota la Transformación en todos los sectores, indicando que los apoyo a la ganadería son también obras de buena acción, que requieren de organización por parte de los interesados y saber trabajar en equipo con la autoridad municipal.

“Hoy estamos haciendo un trabajo unido, hombro con hombro, ganaderos, médicos. Haciendo trabajo unido para sacar adelante lo que debemos hacer como gobierno, atender todos los sectores, principalmente el sector más golpeado, como es la actividad primaria, campesinos y ganaderos”, señaló el Presidente Municipal.

Ante la presencia de ganaderos y presidentes de las diferentes asociaciones locales, el alcalde José Gómez una vez más reconoció el trabajo de la Ing Julieta Retis Rodríguez al frente de la Dirección de Desarrollo Rural.

“Gracias al trabajo de desarrollo rural, ha conformado gran equipo no sólo con la dirección, sino con la sociedad, y felicitar a la Ingeniero Julieta Retis por el buen trabajo, donde no se requiere de la fuerza del ser humano, sino de inteligencia”, indicó José Gómez Pérez.

El Presidente Municipal reiteró su compromiso para el sector ganadero y campesino, indicando que su respaldo será hasta el último día de su administración, “queda tiempo suficiente para seguir haciendo historia con el trabajo, con resultados, con hechos donde no es la gran inversión, pero sí se valora la buena intensión”.

Durante el Gobierno de la Transformación se ha apoyado al sector ganadero con 9 mil aretes de ganado, lo que da mayor confianza a los ganaderos, informó la Ing. Julieta Retis Rodríguez al alcalde.

Retis Rodríguez especificó que el año las asociaciones ganaderas locales recibieron por parte del Gobierno de la Transformación, a manera de préstamo revolvente, la cantidad de 5 mil aretes para ganado, y que este año sólo se adquirieron 4 mil, sin embargo, esta situación fue a consecuencia de la logística que hace la asociación ganadera regional.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera de San José del Valle, Armando Peña, reconoció la disposición del alcalde José Gómez Pérez para trabajar unidos en beneficio de la ganadería de Bahía de Banderas, destacando que de su mano se han mejorado las condiciones en este sector y prueba de ello es el cambio de estatus que se logró, de estar en Zona B al pasara a Zona A.

“Estamos trabajando, no solo en esta actividad de areteo, también en acciones como el murciélago y vemos que también se preocupan por la agricultura. Vamos por más logros, para que la ganadería siga siendo fortalecida”, expresó Armando Peña.

Francisco Valencia, de la Asociación Ganadera de Mezcales, a nombre de sus agremiados, manifestó el reconocimiento para el alcalde José Gómez, reconociendo que el areteo es un proyecto productivo y necesario, cosa que venido a traer el bienestar para las familias de Bahía de Banderas.

“Gracias Presidente, si esto lo hubiéramos tenido antes, otra cosa hubiera sido para los ganaderos, no hay que quitar el dedo del renglón, seguir trabando unidos, porque es como avanzamos”, dijo Francisco Valencia.

