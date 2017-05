Ciudadanos independientes se suman a Jaime Cuevas

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.-

Señala el senador del PT Benjamín Robles, actos de corrupción, registro de delitos electorales, la ausencia de la FEPADE y llama ladrones a priistas en Nayarit, en una rueda de prensa realizada el día de ayer, donde ciudadanos libres e independientes de partidos políticos, se suman a Jaime Cuevas Tello candidato a la presidencia de la alianza que conforman el PAN, PT, PRS y PRD.

El senador Benjamín Robles, fue muy claro al decir, que vino a respaldar al Doctor Jaime Cuevas, en su campaña electoral, resaltando que los partidos que se unieron e hicieron una alianza con los ciudadanos, no se equivocaron, porque Jaime es la mejor propuesta para Bahía de Banderas; enseguida hiso un llamado al gobernador, para que saque las manos de la elección

Resaltó que ya existe un operativo, donde hay números de teléfono, donde hacen llamadas de intimidación y hasta billetes falsos, porque es una ventaja irreversible, la que lleva Jaime Cuevas, y ellos quisieran, hacer un milagro, esos temas ya no existen, ya está cansada la gente y desean los de enfrente, que salgan a votar forzosamente a favor de los candidatos sus candidatos, sin embargo, los ciudadanos, ya decidieron por la Alianza juntos por ti.

Precisó que Jaime Cuevas, es la opción para que se de una nueva etapa en la vida de un municipio tan importante, como es Bahía de Banderas donde está seguro que va a arrasar, pero que al llegar, también se encuentra, con la sorpresa que no encuentran al titular de la FEPADE, y se está tratando de contactar para que a nivel federación el Doctor Santiago Nieto, que diga dónde está su gente, porque lo andan buscando.

Es importante que aparezca, lo busca no nada más los del PT, si no los otros partidos políticos, y es mejor que su gente aparezca, aquí debe hacer presencia de esa institución para prevenir esto delitos electorales, que ya empiezan a perpetrar priístas que solamente pretende robarse las urnas, para tratar de ganar las elecciones en Bahía, ya perdieron, y es más, ni un voto al PRI que a hecho tanto daño a este pueblo, agregó.

Le informan dijo, que andan intimidando a la gente, siguen la práctica que dejo Veytia, que es una ruta de presionar jurídicamente con delitos falsos a los ciudadanos, para que no apoyen a los candidatos de la alianza “Juntos Por Ti” pero también, anda la entrega de billetes falsos a cambio de la credencial de elector y de que no emitan sufragio el próximo domingo, tienen que ponerse alerta los ciudadanos y no permitan que delincuentes hagan de las suyas.

La gente ya lo decidió y cuando los de abajo se mueven, los de arriban se caen, así que ya llego la hora de que se caigan los que tienen muchos años gobernando y la gente esta decidida a votar y respaldar el proyecto de Jaime, porque saben que es el proyecto que ofrece una mejor calidad de vida, y ya nada puede cambiar este triunfo que es irreversible, consideró.

Por su parte Jaime Alonso Cuevas Tello, habló de la importancia de su proyecto, dijo que al ser de Bahía, conocer las problemáticas, lo que le duele a Bahía y su gente, porque también vive los problemas, se queda sin agua, sin seguridad, con las calles oscuras, con la basura muchos días y obviamente, se necesita retomar el rumbo, decidiendo libremente salir a votar el 4 de junio, para hacer ese cambio juntos y ofrecer respaldo a las familias que más necesitan de ayuda.

Dijo que la planeación del municipio, requiere de un orden, y al aprender de los errores, se aprende a no cometer más, por eso se construirán institutos de planeación, para que le den incertidumbre y desarrollo a Bahía y donde el presidente solo sea un voto, que este regulado por personas que conozcan de los temas y por un consejo que este vigilando que se esté cumpliendo con esa planeación, de ahí la importancia de encausar todos el barco hacia el mismo puerto, porque esa es la forma de resolver los problemas de Bahía.

El clima para que se percibe para el día de la elección, se puede decir con mucha tristeza, agregó, porque Nayarit, está en manos de delincuentes, fabricando delitos, asustando, amenazando y robando a mucha gente y se sigue intentando la libertad de querer decidir en el electorado, al cual se le sigue amedrentando, sin que exista una autoridad que realmente acuda a poner un freno y los ciudadanos la única forma que tienen es decidiendo libremente al ir a votar.

