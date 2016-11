Celebran ciclistas avances del PEF 2017 en materia de movilidad

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Los colectivos ciclistas del país agrupados en la Red Nacional de Ciclismo Urbano (BICIRED) celebraron la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Proyecto de Egresos de la Federación 2017, que establece que al menos 15% de los recursos de Fondos Metropolitanos se dedique a infraestructura para transporte público y movilidad no motorizada.

Si bien el 15% designado para transporte público y movilidad no motorizada es un avance significativo, un escenario más deseable es el que ha planteado el Consejo de Desarrollo Metropolitano de Guadalajara, que destina a movilidad no motorizada el 30% de los recursos de su fondo.

“A pesar de la reducción en el presupuesto de los Fondos Metropolitanos, el que se destine un porcentaje específico para movilidad no motorizada significa un importante avance hacia una política de desarrollo urbano donde las necesidades de las personas se prioricen sobre las de los automóviles, para ofrecer soluciones de movilidad a quienes no dependen de un auto particular para transportarse, que es en realidad la mayoría de la población”, señalaron los miembros de Vallarta en Bici.

Desde 2010, la BICIRED anualmente realiza campañas y acciones simultáneas para impulsar la inclusión de la movilidad no motorizada en el PEF anual, logrando que en 2011 por primera vez el PEF mencionara el concepto de movilidad no motorizada y que en 2013 el Plan Nacional de Desarrollo hiciera referencia a una Estrategia de Movilidad Sustentable.

Los colectivos ciclistas reafirman su compromiso de dar seguimiento a la gestión de los Fondos Metropolitanos para que los recursos se asignen y apliquen de acuerdo a los objetivos planteados en el PEF.

Los Fondos Metropolitanos se destinan prioritariamente al desarrollo de estudios, acciones y obras de infraestructura que impulsen la competitividad de las zonas metropolitanas del país, y su aplicación es determinada localmente a través de Consejos Metropolitanos que se conforman para este fin. El monto destinado a estos Fondos Metropolitanos se redujo notablemente de 10 mil MDP en 2016 a contar sólo con 3500 MDP para 2017.

Los automóviles particulares representan la fuente mayoritaria de emisiones de gases de

efecto invernadero en México, y la contaminación ambiental y los siniestros viales representan un alto costo humano y económico para la sociedad. Por ello es imprescindible replantear el modelo urbano y de movilidad en nuestras ciudades para poder cumplir con los compromisos internacionales que el país ha asumido en materia de cambio climático, desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana.

