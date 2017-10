Celebra Dávalos operativos vs el crimen organizado en Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.-

A raíz de dos diferentes operativos en los que en el primero se desarticuló un grupo delincuencial que entrenaba sicarios, y el otro, donde trascendió que fueron liberadas 10 mujeres que sufrían aparentemente de trata de personas, el alcalde Arturo Dávalos Peña aplaudió estos hechos que vienen a dar un “golpe” al crimen organizado, no obstante, solicitó en entrevista con Tribuna de la Bahía que este tipo de operativos sean informados al municipio de parte del gobierno federal y estatal, con la única finalidad de seguir colaborando para atacar más casos de delincuencia.

Al sostener que este tipo de capturas no afectan la imagen turística del puerto, el edil vallartense declaró: “a mí me gustaría que quien hace los operativos nos dé información. Nosotros estamos en la mejor disponibilidad y disposición siempre, de otorgar todas las facilidades para que se lleven los operativos que sean necesarios para estar más seguros en el municipio de Puerto Vallarta. Fue un trabajo que hizo la propia Fiscalía y también el gobierno federal. A nosotros no nos informaron, ellos vinieron, traían ya detectada esta vivienda en donde se daba la trata”.

