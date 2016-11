Margo Glantz ‘Cuando escribo colecciono recuerdos’

0 Compartidos Compartir Tweet

Andro Aguilar

Ciudad de México

Margo Glantz propuso en su primer tuit aprovechar mejor a algunos funcionarios públicos: “Quizá nuestros políticos podrían ser de utilidad si los transformásemos en metano”.

Esa tarde de marzo de 2011, la escritora, con entonces 81 años de edad, se inició en el uso de Twitter, la red que meses antes le había sorprendido por su papel en la organización de las manifestaciones de la Primavera Árabe.

Cinco años después, para Margo Glantz la interacción en redes sociales es algo cotidiano, casi un deber. Si no lo hace, sus días no son iguales.

“Aunque a veces no tenga nada que decir y me sienta absurda, si no escribo, me siento como en falta”, dice en su casa del sur de la Ciudad de México.

Nota completa click aqui...