Castigarán a choferes que nieguen descuento a pasajeros

Puerto Vallarta Jal.-

Ante la denuncia de un estudiante sobre un chofer de los camiones Medina el cual no le respeto su descuento y terminaron diciéndose groserías, Ricardo Rojas Tapia, Jefe de Servicios de esta línea de transporte señaló que todos los conductores deben de respetar el descuento de lunes a domingo siempre y cuando los pasajeros presenten credencial vigente de lo contrario son castigados por negarles este derecho el cual no tiene vigencia.

Dado que un chofer de la ruta Nuevo Vallarta RIU de los camiones Medina no respetó el descuento a un estudiante Rojas Tapia informó que el descuento para ellos es obligatorio e inclusive en fin de semana, siempre y cuando se presente la credencial vigente. “Si sabemos que tenemos choferes que son muy groseros con los pasajeros por lo mismo que se les pide que vean el número de camión e inmediatamente lo reporten a las oficinas o a tránsito para que el chofer sea castigado”, expresó.

Indicó que el descuento es un derecho que tienen los estudiantes y estos no tienen vigencia, dado que son permanentes, sin embargo dijo que no es la primera vez que sucede este tipo de situaciones aunque ya han sido castigados algunos conductores y hasta corridos por no hacer caso a las indicaciones que se les da sobre los descuentos o el servicio al pasajero.

