Carece Hospital Regional de medicamentos y personal

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Ni paracetamol, ni inyecciones hay en el Hospital Regional, el cual atiende no solo este municipio, si no cinco más y el estado de Nayarit, por lo que está sumamente rebasado y no hay recursos para trabajar, expresaron personal de esta institución de salud.

En este sentido, comentaron que el Hospital Regional de Puerto Vallarta es el único que trabaja las 24 horas y no solo recibe a gente de Puerto Vallarta, sino también de Tomatlán, Cabo Corrientes, San Pancho, Mascota, Talpa y Bahía de Banderas, “a pesar de toda la cantidad de personas que nos llegan, nosotros trabajamos, a veces sin sueldo, con quincenas atrasadas por lo que el contrato que firmamos creo que nos vino a afectar más”, manifestaron.

Nota completa click aqui...