Carece Duarte de privilegios en cárcel guatemalteca

Guatemala, Guatemala.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala en abril pasado, “es un preso más” en el sistema penitenciario de este país centroamericano, afirmaron autoridades guatemaltecas. Duarte, quien en una audiencia judicial el pasado 27 de junio lució con sobrepeso, sonriente y hasta desafiante, permanece desde abril en el Centro de Detención Matamoros, espacio de una base militar de la céntrica zona uno capitalina cedido a las autoridades civiles.

El exgobernador de Veracruz, “no goza de prebendas. Es uno más de los presos en Guatemala”, aseveró el vocero de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), Rudy Esquivel, en entrevista con Notimex.

“Duarte no tiene ningún tipo de prebendas, se somete a las normas y disposiciones ordenadas por un juez. No tiene ni más ni menos de los beneficios que la ley permite”, indicó el funcionario, quien aclaró que el ex político no se encuentra aislado ni bajo una vigilancia especial.

