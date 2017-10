Capturan a supuesto ladrón en Bahía de Banderas

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas, Nay.- Un sujeto quien fue sorprendido por vecinos del Fraccionamiento Tulipanes, robando en el interior de un domicilio, fue retenido por elementos de la Policía quienes se dijo recuperaron las cosas robadas, y fue llevado ante el agente del Ministerio Público quien lo tuvo que dejar en libertad ya que no había denuncia.

Se dijo que la afectada al tiempo que le informaron debido a que andaba trabajando, fue a la Fiscalía para denunciar los hechos y fue que le dijeron que lo habían solado porque no había denuncia en su contra, a pesar de que había testigos de que se había metido a robar.

De acuerdo con lo informado, en la Fiscalía le regresaron dinero en efectivo, desconociendo el monto, pero no las cosas que la Policía recuperó y de las cuales se dijo se llevaron junto al sujeto retenido.

Hasta la redacción de TRIBUNA DE LA BAHIA, llegó una queja de un robo en Valle de Banderas, alrededor de las 10:30 AM a 11:00 AM y se logró tomar fotos del tipo que se metió a robar en casas habitadas “por lo cual pedimos de su cooperación para difundir las fotos del tipo para que tengan cuidado ya que el tipo se dedica a pasar vendiendo bolsas negras para basura en apoyo a centro de rehabilitación de San Juan de Abajo y es como logra hacer de las suyas para meterse a robar, se robó 2 laptop HP y Toshiba, mochila de marca y ropa de marca, perfumes y producto de la marca Mary Kay, ropa de marca y una bocina LG. Se le hizo el llamado a la policía y lo detuvieron pero no quisieron dar informes ni dejarnos tomar fotos, ya que nos prohibieron subir la noticia por el Facebook”.

Las personas afectadas buscan que “se haga viral la cara del delincuente para que toda la población esté alerta ante este tipo de personas que solo les gusta vivir de lo ajeno, el robo se presentó en fraccionamiento Tulipanes, Bahía de Banderas, por favor pedimos de su apoyo para difundir esta información”.

