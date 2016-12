Captura Ecología una boa de dos metros

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÍA

Puerto Vallarta, Jal.-

Una boa constrictor mexicana de más de dos metros fue capturada por la patrulla verde esta semana en unos departamentos de la colonia Versalles, al parecer era una boa que estaba en cautiverio y se escapó, dado que está bien alimentada y cuidada, sin embargo no se ha recibido reporte de extravío y permanece en las subdirección de Ecología, dio a conocer Albino Garay de la O, titular de la dependencia.

“Es una boa muy grande, yo no las había visto tan grandes y de acuerdo a lo que me comenta el médico veterinario, es que probablemente es de algún particular que la tenía en cautiverio y haya escapado, pues por lo general, las que están en vida silvestre tienen garrapatas y están muy limpia”, dijo.

Detalló que el reporte fue exactamente en los edificios rojos que están entre las calles Viena y Francia, la cual fue detectada en una de las rejas de este edificio, aunque se movía con cierta lentitud.

Nota completa click aqui...