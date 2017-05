“Soy el candidato perfecto que viene a traer el cambio a Badeba”: El Chapo

0 Compartidos Compartir Tweet

Bahía de Banderas. Nay.- A una semana que inició el recorrido por el municipio en busca de sumar adeptos a su propuesta de gobierno, el candidato independiente, Ernesto Pérez El Chapo, se reunió con la prensa a fin de dar a conocer sus impresiones en torno a las inquietudes ciudadanas y algunas de sus propuestas de gobierno.

Al asegurar que es el candidato que Bahía de Banderas necesita y es quien puede propiciar el cambio para que Bahía de Banderas, para que luzca como hoy, aseguró que no viene a robar, ni a lastimar a nadie, sino aplicar lo sensible que es, como lo ha hecho como artista. Al hablar del estimado en recursos que puede bajar de programas y destinar una partida importante para obra pública.

Señaló que se debe trabajar con el gobierno federal para bajar recursos y como ser humano, persona, amigo, y padre enumeró los tres principales temas que representan un reto para dar respuesta a los ciudadanos. En primer lugar citó el dar servicios de salud de calidad, toda vez que hoy, al ser un tema prioritario, no se atiende como debería, al no haber medicamentos en centros de salud u hospitales. “A donde se va la gente, ¿A Puerto Vallarta? Y luego no los quieren atender, por eso es una de mis prioridades e ir a solucionar el problema”.

El alumbrado público y la inseguridad son temas que deben ser atendidos. “Yo no puedo solucionar todos los problemas, pero si comenzar con los más urgentes y los que los ciudadanos me dicen que son importantes”.

Al hablar del ambiente electoral, del ánimo de los ciudadanos para participar en esta contienda electoral, a celebrarse el próximo 4 de junio, Ernesto Pérez comentó que sin duda, los ciudadanos están volcados al cambio. “Hay una confianza total en Ernesto El Chapo, pero lamentablemente no están los que tienen intereses políticos. Los que están en puestos políticos que se rehúsan, me dicen que tienen parientes en el gobierno o tienen miedo. Pero la mayoría si está dispuesto en hacer el cambio. Estoy confiado que vamos a salir exitosos”.

En otro orden de ideas, comentó que ya recorrió las nueve demarcaciones y por ello aseguró que los bahiabadenses están preparado, sensible, dolido y se siente traicionado. “Bahía de Banderas está necesitado de amor, protección y que les cumplan; y necesitan respuestas inmediatas. No tengo la menor duda que soy yo esa persona que voy a ser posible que el municipio crezca”.

Al hacer un análisis de los montos que se pueden obtener vía recursos federales, reconoció que no todo el recurso se utiliza en obras públicas, por lo que uno de sus compromisos sería usar al menos 30 millones para las obras prioritarias basadas en las necesidades de la población, como calles iluminadas y con ello controlar la inseguridad que existe en las colonias del municipio.

Reiteró que se requiere un presidente municipal con carácter para saber cómo conducir al municipio. Al cuestionarle si no fuera él ganador en la elección, estaría en condiciones de aportar sus propuestas de gobierno, afirmó que él está participando por el puesto que pretende. “Yo soy el mejor candidato para la Presidencia Municipal. Si no ganara la elección, no voy a ocupar otro cargo político, no vengo a buscar puestos ni hacer carrera político, vengo a trabajar para buscar la presidencia municipal”, dijo.

