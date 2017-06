Campaña “Yo no doy Mordida” llega otra vez a Puerto Vallarta

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Promueven Jóvenes Coparmex combate a la Corrupción; en rueda de prensa encabezada por el presidente de Coparmex Puerto Vallarta-Bahía de Banderas, Gabriel Igartúa Sánchez, presidente de jóvenes empresarios Alejandro Olvera, Esperanza García Escobar y Enrique Sepúlveda. La campaña nacida en el 2015 “Yo No Doy Mordida”, resultó por demás positiva, al presentar un compromiso ante la problemática de la corrupción por parte de los jóvenes; enfocada principalmente a concienciar a la sociedad, gobierno, empresas e instituciones educativas.

La línea de acción de la campaña son: No lo hagas, No lo permitas y si lo vez, Denúncialo. “La Coparmex desde sus premisas y sus políticas esta el buscar la transparencia y concienciar sobre la corrupción; esto en base de penetrar y concientizar con este tipo de campañas con los jóvenes empresarios se logrará hacer un parte aguas en la problemática; de hacerles ver y entender con este tipo de campañas el efecto que tiene la corrupción que es como un alud, que de poco se genera y puede arrástrate con ella, hoy tristemente vemos el nivel de corrupción que enfrenta nuestro país que está generando un sobre endeudamiento, los empresarios debemos generar un verdadero compromiso, así como la sociedad no debe coparticipar en esos esquemas de corrupción ” destacó Igartua Sánchez.

