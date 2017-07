Caen 300% casos de dengue en Puerto Vallarta y la región sanitaria

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- Los 12 casos de dengue que se han registrado del 01 de enero al 03 de julio del 2017 representan una baja del 300% para ese municipio y los que conforman la Octava Región Sanitaria, precisó a Tribuna de la Bahía el titular de dicha instancia de salud Jaime Álvarez Zayas, quien puntualizó que además se han registrado 2 casos de Zika y ningún caso de chikungunya; cifras muy bajas debido a las acciones preventivas de mitigación del mosquito transmisor Aedes Aegypti como Patio Limpio, fumigación de colonias y descacharrizaciòn.

Dichas picaduras del mosquito que contagió dengue no grave (antes dengue clásico) se registraron en: Paseos de la Rivera, Lázaro Cárdenas, Ixtapa, Coapinole, Benito Juárez, Santa María y Loma Bonita Las Juntas, todo en Puerto Vallarta. En Cabo Corrientes se registró un caso en Chimo, y otro en San Sebastián del Oeste. Del resto de los contagios de dengue, Zayas no puntualizó el lugar de origen, y precisó que ya no existe ya la denominación de “dengue clásico” ni “dengue hemorrágico”, al ser sustituidos por “dengue no grave” o “dengue grave”, respectivamente.

