Cae Bahía en su debut: 3-2

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.-

No hubo suerte en el debut del Club de Futbol de Bahía de Banderas, en la rama de la Tercera División del Futbol Profesional y aunque no lucieron nada mal, volvieron a casa con una derrota frente a Gallos Viejos de Guadalajara, con marcador de 3 goles contra 2. El partido forma parte del Grupo Once.

El duelo se celebró la mañana del sábado pasado en la Unidad Deportiva de los Telefonistas, en donde el cuadro loca, Gallos Viejos, logró finalmente quedarse con los tres puntos, luego de llevarse varios sustos en contra del equipo de Bahía de Banderas.

Si bien es cierto que el cuadro de Gallos Viejos alineó a cinco jugadores que están debutando en esta Temporada 2016-2017, el cuadro de Bahía de Banderas está presentando su equipo completo en este circuito.

Nota completa click aqui...