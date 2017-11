Buscan a sospechoso del crimen de “El Chore”

0 Compartidos Compartir Tweet

Puerto Vallarta, Jal.- La Fiscalía Regional se encuentra trabajando en las investigaciones del asesinato ocurrido durante la noche del pasado miércoles en la colonia Brisas del Pacifico, donde murió un joven apodado “El Chore”, quien presentaba un impacto al parecer producido por un proyectil de arma de fuego.

El joven tenía una herida en la sien derecha, mismo que quedó recostado sobre su costado izquierdo a un lado de unas escaleras donde se encontraba sentado junto al homicida, quien accionó el arma del lado derecho, puesto que el casquillo fue localizado a unos tres metros aproximadamente frente a las escaleras, y la trayectoria de este coincide con esa posición. Vecinos señalaron que aparte del laminero que viva en la segunda planta, en la primera planta vive un carpintero, el cual es aficionado a las armas y en repetidas ocasiones la detonaba y aunque reportaban no hacían nada, asimismo, que desde el miércoles por la noche ya no lo había visto incluso todo el día jueves no fue visto por ningún lado, lo que indica que este tuvo que ver con la muerte del joven por lo cual se abrió una ficha para la búsqueda del mismo para que se presente a declarar sobre los hechos.

