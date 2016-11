Buscan ejidatarios pago por servicios ambientales

0 Compartidos Compartir Tweet

San Francisco, Nay.-

La formación de comités de vigilancia social y la demanda de pago por servicios ambientales, fueron las propuestas realizadas por los ejidatarios, durante la realización del II Foro Ambiental Tierra Tropical, esto luego de denunciar una serie acciones ilegales que ocurren en la comunidad que van desde tala clandestina, caza furtiva de guacamayas hasta robos de huevos de tortugas.

Durante la ponencia “conservación de la tortuga marina y protección de las aves” se dio a conocer por parte de los ejidatarios que hace años no solo se veían grandes parvadas de guacamayas y pericos, a los cuales se estaba acostumbrados a convivir, sin embargo esto se ha ido reduciendo al grado de ya no ver ni pericos ni guacamayas.

Sin embargo los ejidatarios aseguraron que no es en Nayarit donde se han cortado los arboles de anidación, ni se ha detectado venta de este tipo de aves, de ahí que urgieron a las autoridades buscar más allá, aunque la propuesta fue la creación de comités de vigilancia, dado que es común que se vea gente cortando maderas y se necesitan saber las alternativas de vigilancia comunal.

