Busca profesionalizar el deporte Juan Armando Cosilión Limón

TRIBUNA DE LA BAHIA

Puerto Vallarta, Jal.- Sin duda, uno de los eventos deportivos más exitosos que se realizan en Puerto Vallarta, por no decir el más exitoso, es la Copa Vallarta Soccer, un evento que creó y que fundó el Ingeniero Juan Armando Cosilión Limón y que se realiza dos veces al año (mayo y noviembre) y es con el Ingeniero Cosilión con quien Tribuna de la Bahía mantiene una charla.

¿Cómo está relacionado Armando Cosilión con el Deporte?

“Mi relación con el deporte la tengo muy arraigada, ya que he adquirido a través de ésta una gran disciplina personal y la considero como mi segunda profesión, en lo personal es una actividad que me permite estar saludable, la considero como un medio para relacionarme socialmente con personas de todos los niveles y de todo el mundo. También me ha dado grandes satisfacciones y me ha permitido transmitir mis conocimientos y enseñanzas a miles de alumnos que me ha tocado dar clases en la materia de Educación Física.

