Brindar la seguridad a las escuelas le compete al municipio: Ayón

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.- Ante la ola de robos que han sufrido las escuelas en Puerto Vallarta, el Secretario de Educación, Francisco de Jesús Ayón López, señaló que la seguridad le corresponde al municipio dado que no se puede tener un cuerpo de policías en los planteles educativos, aunado a ello indicó que para este año las prioridades incluyen que las escuelas no tengan más aulas provisionales.

Dado que las escuelas de Puerto Vallarta sufren hasta cinco robos en un año, se le cuestionó al Secretario Ayón López sobre la seguridad en estas, por lo que mencionó que la Secretaría de Educación no puede encargarse de tener un cuerpo de policías en ellas dado que la seguridad la da los municipios, “es un tema municipal porque si ese fuera el caso mostros tendríamos que tener maestros y policías en la aulas y maestros y doctores en las escuelas”, expresó.

