Brinda DIF Bahía de Banderas apoyo de transporte a pacientes de la UBR

0 Compartidos Compartir Tweet

• Un servicio brindado a los pacientes de la Unidad de Rehabilitación que no cuentan con un vehículo particular apto para su traslado

Uno de los principales ejes en los que centra su atención el Sistema DIF Municipal de Bahía de Banderas que encabeza la Sra. Monserratt Peña de Gómez, es el apoyo a las personas con discapacidad temporal o permanente, así como a los habitantes del municipio que requieren tratamientos médicos especiales.

En este sentido, la titular del sistema reconoció el apoyo incondicional por parte de la Presidenta del DIF Estatal, la Sra. Ana Lilia López de Sandoval y dijo sentirse orgullosa por ser un municipio privilegiado dentro de sus posibilidades, con el equipamiento necesario para poder brindarle a los pacientes una atención de calidad, aspecto que –refirió- es posible gracias el respaldo del Gobierno del Estado.

Comentó que uno de los mayores logros alcanzados en la actual administración, ha sido la gestión ante el DIF Estatal para la adquisición de una Unidad Móvil que proporciona el servicio gratuito de transporte a las personas de bajos recursos que acuden a terapia en la Unidad Básica de Rehabilitación- UBR-

“En el primer año de actividades nos vimos en la necesidad de gestionar un automóvil más que trasladara a los pacientes, debido a que el transporte en existencia ya no era suficiente, este tema fue expuesto personalmente a la Sra. Lili quien con el apoyo que siempre nos ha brindado y ese gran corazón que la caracteriza, nos hizo la donación de la nueva Camioneta de UBR” expresó.

Al respecto, la coordinadora de la Unidad Básica de Rehabilitación, la Dra. Araceli Barraza Zapata, informó que son aproximadamente 40 pacientes a la semana los que se benefician con el servicio gratuito de transporte sin costo alguno, bajo un horario de lunes a viernes de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Mencionó que para programar los recorridos de la unidad, se realiza un trabajo coordinado con las áreas que conforman la UBR para agendar las citas de los pacientes de acuerdo a la localidad en la que habitan y poder así marcar rutas específicas por día.

La Dra. Barraza puntualizó en que esta unidad está equipada en su totalidad para ofrecer una asistencia especial a las personas que lo requieren, por lo que consta de amplios espacios, cómodos asientos, aire acondicionado y una rampa para sillas de ruedas, esta última que permite el ingreso del paciente al vehículo sin ser lastimado ni que resulte incómodo para él y sus familiares.

Finalmente informó que para poder formar parte de este programa únicamente se requiere ser paciente de la UBR, tener algún padecimiento que le dificulte el traslado de un lugar a otro y carecer de un vehículo propio o en su caso comprobar que dicho automóvil no se encuentra en las condiciones óptimas para el traslado del familiar, posteriormente se hace una valoración de acuerdo al expediente del beneficiado.

Nota completa click aqui...