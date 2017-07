Boicot de regidores pone en aprietos al Ayuntamiento

0 Compartidos Compartir Tweet

Tribuna de la Bahía

Puerto Vallarta, Jal.– El reloj marcaba la 1 de la tarde de ayer jueves. La sala de cabildo estaba lista, los micrófonos encendidos, la prensa instalada en sus lugares, algunos trabajadores sentados para presenciar el acto, pero la espera se prolongó hasta la 1:54 de la tarde cuando el presidente municipal Arturo Dávalos Peña dio inicio oficial a la sesión edilicia… una sesión atípica para la actual administración municipal, en la que el mayor énfasis de pagar 40 millones de pesos a ex empleados y policías despedidos injustificadamente, no se consolidó.

Y es que a la sesión no asistieron siete regidores de Movimiento Ciudadano (MC), seis de ellos por justificaciones que no autorizó el pleno ya que se presentaron minutos después de la hora programada de la sesión, algo que la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco no permite en su artículo 51, y una de ellas (Magaly Fregoso Ortiz) que sí procedió por motivos de salud y por ser presentada antes de la 1 de la tarde.

