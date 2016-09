Blue Demon Jr. Demonio ¿en peligro?

0 Compartidos Compartir Tweet

Rodrigo Yépez

Ciudad de México.-

Blue Demon Jr. lo reconoce, en este momento no hay un elegido para continuar con la leyenda del mítico Profe Manotas, pero quien porte en el futuro la emblemática máscara puede hacerlo sobre escenarios distintos al cuadrilátero.

El próximo heredero del Demonio Azul puede ser escritor, cantante, actor, pero su legado nunca desaparecerá.

“Tiene que continuar alguien, eso es indudable. En su momento notificaré quién”, responde el vástago del Tosco Muñoz.

“Creo que hay muchas formas de mantener esto. No nada más con un personaje, sino con muchas cosas. Estoy trabajando en mi libro, estoy trabajando en muchos proyectos para que si yo llego a faltar y no hay quién, el personaje se mantenga”, asegura.

