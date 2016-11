Betty Vázquez Una cocinera de corazón

0 Compartidos Compartir Tweet

TRIBUNA DE LA BAHÌA

Puerto Vallarta Jal.-

La Chef Betty Vázquez es cocinera de corazón desde hace ya 36 años y está ubicada en el histórico Puerto de San Blas en la Riviera Nayarit en el hotel Garza Canela en su restaurante El Delfín, el cual es un negocio familiar donde descubrió que la cocina era su gran pasión y la comida la vida que nutre y genera sentimientos.

Chef reconocida y embajadora de la Riviera Nayarit, Betty Vázquez es una mujer preparada en el ámbito de la cocina no solo mexicana si no también internacional, es jurado del programa MasterChef, espacio que aprovecha para comunicar y enseñar a los participantes no solo el saber cocinar si no la pasión que uno debe de sentir por ella.

